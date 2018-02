После ТВ Маґазину будзе Широки план

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину на 20 годзин, у часци пошвеценей польопривреди, будзе слова о новим початку задруґарства у Сербиї и о обставинох на житних польох у Войводини.

Потим будзе емитовани прилог зоз рочней скупштини КУД „Тарас Шевченко” хтора отримана 28. януара того року и прилог о нєзанятосци у општинох Кула и Вербас и акцийох хтори тоти општини орґанизую же би ришели тот проблем.

Шлїдза прилоги о новей кнїжки Александри Живкович – Бучко хтора вишла як додаток у децемберским МАК-у, о Концерту озбильней музики у Руским културним центру, на хторим наступели нашо млади пиянисти и интерактивним преподаваню под назву „Слика о себе”, хторе у Коцуре соботу, 3. фебруара орґанизовал Центер за слуханє „Нїтка”.

Такой по законченю Маґазина на 21-ну годзину почнє и фебруарске виданє емисиї „Широки план” у хторим госци буду члени фамелиї Будински зоз Коцура.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

