Вибрани найлєпши спортисти за прешли рок

ШИД – У традицийней акциї Спортского союзу општини и РТВ Коперникус Шид, пияток, 2. фебруара, преглашени найлєпши спортисти и спортски екипи за прешли 2017. рок.

У катеґориї спортистох найлєпши бул Милош Тиосавлєвич, столнотенисер СТК „Партизан”, а найлєпша спортистка Мария Танцик, бициґлистка БК Єднота Шид.

Найлєпша хлопска спортска екипа рукометни клуб „Раднички”, а при женох одбойкашски ЖОК „Макс” зоз Шиду.

У катеґориї найлепших екипох у месних заєднїцох преглашени ОФК Бикич, а припознаня додзелєни у вкупно 14 катеґорийох.

Найлєпшим спортистом припознаня, погари и плакети придали Предраґ Вукович, предсидатель општини и Никола Видич, заменїк предсидателя СО Шид, хтори и директор РТВ Коперникус Шид.

