ВЕРБАС – Бал КПД „Карпати” будзе отримани на соботу 17. фебруара у Вербаше, у ресторану „Краль” зоз початком од 19 годзин.

Уходнїци мож купиц у просторийох Дружтва, Нєґошова 21, каждого дня од 18 по 21 годзин, а уходнїца кошта тисяч динари.

На балу будзе грац оркестер „Карпати”, а шицки информациї мож достац и на телефони 021 706 257 и 064 17 952 41.

