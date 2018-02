Успишне преподаванє „Нїтки” у коцурским Каритасу

КОЦУР ‒ Центер за слуханє „Нїтка” всоботу, 3. фебруара, у просторийох коцурского Каритасу, у рамикох Каритасу Апостолского еґзархату, отримал другу по шоре роботню за младих на тему „Слика о себе”.

Интерактивне преподаванє у котрим млади робели рижни вежби и тести отримала професорка Саня Тиркайла, єдна зоз волонтеркох Центра за слуханє „Нїтка”.

На преподаваню було слова о самодовирию, самопочитованю и прецо значне вибудовац свидомосц о себе.

„Слика о себе” друга роботня у тим циклусу преподаваньох за младих котру орґанизовала „Нїтка“ у сотруднїцтве зоз Каритасом. У наиходзацим периодзе у Руским Керестуре будзе отримана и треца роботня на тему „Попать страху до оч”.

