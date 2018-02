Паприґаре ше вешелєли до рана

РУСКИ КЕРЕСТУР ‒ Паприґарски бал, у орґанизациї Здруженя паприґрох ,,Капсикум анум”, традицийни, тринасти по шоре, отримани соботу вечар у ресторану ,,Червена ружа”, а на нїм ше вешелєли паприґаре з Керестура и їх госци з Коцура, Лалитю, Вербасу, Кули и иножемства.

Тот бал характеризую напредок заручени места ище прешлого року, богата томбола котру обезпечує Орґанизацийни одбор и спонзоре, франтовлїви бависка за найшмелших, весела музика и танєц аж до ранших годзинох.

Велї награди на томболи були праве за паприґарох и парастох вообще, та як и по тераз госци на балу могли достац рижни землєдїлски услуги, хемийни средства, нашеня, дарунки од осиґуруюцих хижох и банкох, моторчок за залїванє, путованє до Мадярскей, тапетарски продукти и полно други награди.

Перша награда була єдна тона штучного гною, друга ґарнитура за шедзенє за вонка, треца бул телевизор, а шицки три достали госци з валалу.

Госцох по перши раз забавял коцурски бенд ,,Коцурски бетяре”, а на репертоару були преважно сербски шпиванки.

