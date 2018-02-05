У Шидзе отримани традицийни бал

ШИД ‒У Руским доме, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш”, всоботу отримани традицийни бал на хторим ше вешелєло коло 90 особи.
Окрем зоз Шиду, госци поприходзели и зоз Сримскей Митровици, Бачинцох, Беркасова, Бикичу и Петровцох.
За забаву бул задлужени оркестер дружтва и Старша мишана шпивацка ґрупа, а попри смачней вечери, порихтана и богата томбола и отримани „танєц шерца“.
Першу награду на томболи, кочик за бебу, достал Звонко Митров зоз Шиду, а у танцу побиднїцка пара були Миланка Ковач и Ромко Папуґа тиж зоз Шиду.
У добрим розположеню и забави, балованє тирвало по ранши годзини.
(Опатрене 59 раз, нєшка 59)