У Шидзе отримани традицийни бал

ШИД ‒У Руским доме, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш”, всоботу отримани традицийни бал на хторим ше вешелєло коло 90 особи.

Окрем зоз Шиду, госци поприходзели и зоз Сримскей Митровици, Бачинцох, Беркасова, Бикичу и Петровцох.

За забаву бул задлужени оркестер дружтва и Старша мишана шпивацка ґрупа, а попри смачней вечери, порихтана и богата томбола и отримани „танєц шерца“.

Першу награду на томболи, кочик за бебу, достал Звонко Митров зоз Шиду, а у танцу побиднїцка пара були Миланка Ковач и Ромко Папуґа тиж зоз Шиду.

У добрим розположеню и забави, балованє тирвало по ранши годзини.

