Баловали ше и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко” всоботу, 3. фебруара oтримани традицийни Бал широких сукньох котри у просторийох Дружтва отримани по седемнастираз.

На балу ше вешелєли 140 особи, а окрем зоз Дюрдьова, госци поприходзели и зоз Нового Саду, Жаблю, Ґосподїнцох, Коцура и Вербасу. И того року на балє було традицийно поприберани дзивки, котри були облєчени до руских широких пасових сукньох и то: Олеся Хромиш, Оля Балїнт, Кристина Хромиш, Тамара Салаґ и Катарина Кочиш, шицки зоз Дюрдьова.

За забаву бул задлужени „Микс бенд” зоз Руского Керестура, а попри смачней вечери, порихтана и богата томбола з коло 180 награди.

Першу награду на томболи, бициґлу, достала Амалка Кухар зоз Дюрдьова, котра по традициї нарок за томболу ма принєсц печене праше.

У добрим розположеню и забави, балованє тирвало по ранши годзини.

(Опатрене 50 раз, нєшка 50)