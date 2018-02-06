Баловали ше и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко” всоботу, 3. фебруара oтримани традицийни Бал широких сукньох котри у просторийох Дружтва отримани по седемнастираз.
На балу ше вешелєли 140 особи, а окрем зоз Дюрдьова, госци поприходзели и зоз Нового Саду, Жаблю, Ґосподїнцох, Коцура и Вербасу.И того року на балє було традицийно поприберани дзивки, котри були облєчени до руских широких пасових сукньох и то: Олеся Хромиш, Оля Балїнт, Кристина Хромиш, Тамара Салаґ и Катарина Кочиш, шицки зоз Дюрдьова.
За забаву бул задлужени „Микс бенд” зоз Руского Керестура, а попри смачней вечери, порихтана и богата томбола з коло 180 награди.
Першу награду на томболи, бициґлу, достала Амалка Кухар зоз Дюрдьова, котра по традициї нарок за томболу ма принєсц печене праше.
У добрим розположеню и забави, балованє тирвало по ранши годзини.