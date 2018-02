Закончени роботи на депониї будовательного материялу

ВЕРБАС – Екипи Дїловней єдинки „Чистота” Явного комуналного подприємства “Комуналєц” закончели роботи на санациї и ушореню депониї будовательного материялу у Вербаше.

Перша тогорочна санация тей депониї окончена по налогу Комуналней инспекциї Општинскей управи Вербас, а акция була у двох фазох.

З „Комуналцу” апелую на гражданох же ше тоту депонию хаснує виключно за одкладанє жеми и будовательного материялу, а комунални и поживови одпад треба одвожиц на Главну городску депонию.

