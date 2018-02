Вишло перше тогорочне число часопису „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая внєдзелю вишло перше тогорочне число Християнского часопису „Дзвони”. Редакция поволує и претплатнїкох, а рочна претплата о вецей роки, звекшана з 800 на 1000 динари.

Найновши „Дзвони” предлужую зоз стандардну концепцию рубрикох та у „Духовним заренку” надихнути „Найкрасши жаданя за мирни нови рок” папи Франциска, у рубрики „Стереотипи” спатрени дзелєня коло преславйованя Крачуна, а у Сримских дожицох текст з насловом „Хтори святи векши?”

Вецей тексти пошвецени и преславйованю Дня Руснацох, од звиту з Архиєрейскей Служби Божей, преслави у Беоґрадзе, Коцуре итд., а у „Слову живота” виреченє з євангелиї о жридлу води живота.

У додатку Богословска думка, о. мр Михайло Малацко дава 8. предлуженє толкованьох папового постсинодалного писма фамелийом, а з насловом „Тїлесне єдинство супружнїкох”. У другей часци интересантни текст о спатраню жени и Мариї як побиднїци автора Йоакима Стрибера.

Нови Дзвони приноша и Актуалносци у вселенскей Церкви та звити з преславйованя Крачуна по наших парохийох, представянє фамелиї о. Янка Колошняя з Канади и вецей тексти на тему духовного преглїбйованя.

