Преподaванє отрима и проф. др Петар Митрович

РУСКИ КЕРЕСТУР − Того тижня у рамикох Жимскей паприґарскей школи, котру орґанизує рускокерестурске Здруженє паприґарох ,,Капсикум анум”, свойо викладанє отрима и проф. др Петар Митрович з новосадского Институту за заградкарство и польодїлство.

Проф. др Митрович будзе викладац нєшка, а попри того паприґаре годни провадзиц и викладанє фаховца Радована Беґовича з компаниї ,,Chemical agrosavа”, як и фаховцох з подприємства ,,Cosmocel” з Беоґраду.

Штварток 8. фебруара презентациї отримаю ,,Galenika fitofarmacia”, ,,Ecoplant” и OTP банка.

Презентациї починаю на 17 годзин у ресторану ,,Червена ружа”, а на нїх можу присуствовац шицки заинтересовани, без огляду чи су члени Здруженя.

