У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на штварток 8. фебруара на 20 годзин, од представнїкох месних заєднїцох Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова дознаце яки активносци реализовани у прешлим року по тих наших местох и яки плани роботи за 2018. рок.

У другей часци емисиї будзеце мац нагоду видзиц як дараз випатрала жимска розвага за младих през приказ прадкох у Коцуре.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

