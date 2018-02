ОДЖАК – На традицийней шветочносци Спортского союзу општини Оджак, хтори отримани 2. фебруара, у рамикох манифестациї Днї спорту, медзи найлєпшима спортистами и Керестурци – рукометашка Николина Зорич, екипа рукометного тренера Славка Надя и екипа у хторей и млади керестурски рукометашки. Найлєпши параспортиста рибар Желько Колошняї зоз Сербского Милетичу.

Николина Зорич вибрана за єдну з трох провадзачкох найлєпшей спортисткинї Општини рукометашки Ани Чуїч. Зоричова членїца Женского рукометног клубу (ЖРК) „Деронє” тренера Славка Надя, хтори вибрана за найлєпши женски колектив у прешлим року, пре историйне посцигнуте пласованє до першей лиґи Сербиї – Сивер.

За найперспективнєйшу екипу у Општини у прешлим року вибрана Женска рукометна екипа „Оджак”, хтора ше змага у Супер лиґи младих катеґорийох Войводини два роки за шором. Єден з тренерох тей екипи тиж и Славко Надь, а у тей екипи бавя и млади рукометашки з Керестура Геленка Новта, Емина Симич, Єлена Фейди и Емина Няради.

