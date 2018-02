КУЛА – Порцию на маєток ше плаци у штирох кварталних ратох през рок, а термин за плаценє першей тогорочней рати порциї 15. фебруар. Перша рата порциї иста як и остатня прешлорочна.

Порцию длужни вимириц гражданє, поднїмателє и подприємства спрам локалней самоуправи котра ришеня почнє уручовац од мая.

За кажди дзень запожнєня плаценя порциї порцийним обовязнїком будзе урахована и зацагуюца камата, а за керованє плаценя тей обовязки предвидзена кара од 5 000 динари.

