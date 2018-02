На соботу Науково-фахови сход у Новим Садзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу 10. фебруара у Новим Садзе будзе отримани дзеветнасти по шоре Науково-фахови сход „Сучасна продукция желєняви” у Мастер центру Новосадского сайму. Орґанизаторе совитованя Войводянске дружтво заградкарох (ВДЗ), Одбор за валал Сербскей академиї наукох и уметносцох (САНУ) и Конґресни Мастер центер Новосадского сайму.

Фахове совитованє за аґрономох, фахову и наукову явносц иницировали продукователє желєняви. На сходу буду розпатрани числени проблеми у продукциї желєняви, алє и приклади добрей пракси.

Уход на науково-фахови сход шлєбодни и можу присуствовац шицки заинтересовани, а поволани заградкаре, здруженя заградкарох, представителє задруґох, домашнїх и иножемних компанийох чийо продукцийни програми вязани за продукцию желєняви на отвореним и у завартим просторе, представителє медийох и велї фаховци з тей обласци. Сход будзе у Велькей сали и голу Мастер центра, а почнє од 9 годзин.

Циль отримованя такого сходу же би ше унапредзела заградкарска продукция з правилним вибором найпродуктивнєйших сортох и гибридох желєняви, а же би ше з адекватним благочасовим залїваньом и запровадзованьом мирох защити зачувало заградкарски култури од хоротох, чкодлївцох и коровча.

Спред орґанизатора викладац будзе проф. др Жарко Илин, предсидатель ВДЗ, а будзе присуствовац и академик Драґан Шкорич, предсидатель Одбору за валал САНУ. Попри тим викладац буду и числени фаховци з тей обласци.

Здруженє паприґарох „Капсикум анум” за своїх членох орґанизує одход на тот сход, а приявиц ше мож при предсидательки Здруженя Душици Орос.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)