Стретнуце Богу пошвецених особох

БЕОҐРАД – На швето Стритениє, 2. фебруара, кед свой дзень означую Богу пошвецени особи, отримане стретнуце за монахох и монахинї и Богу пошвецени особи з Беоґрадского владичества, а на нїм з нашого Еґзархату участвовали и шестри Служебнїци НДМ з Кули и Руского Керестура.

Стретнуце почало зоз Службу Божу хтору предводзел беоґрадски архиепископ Станислав Хочевар (иншак и монах салезиянєц), а присутни були монахинї рижних чинох у заходней Церкви и Богу пошвецени особи як цо фоколарини и фоколаринки.

Стретнуце предлужене у доме Надвладичества дзе монс. Хочевар мал викладанє о улоги и посланю Богу пошвецених особох у Беоґрадским надвладичестве и вообще у нєшкайшим швеце.

На концу стретнуца пришол и апостолски нунций у Републики Сербиї, монс. Лучияно Сурияни же би присутним висловел свою блїзкосц, молитви и подзековносц за їх пристуносц и шведоченє.

