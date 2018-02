Школа уплацела помоц Наташи Ґайдош

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” вчера уплацела 33 700 динари як помоц за лїченє на рахунок Наташи Ґайдош з Коцура, хтора нєдавно настрадала у транспортней нєзґоди.

Як за „Рутенпрес” виявела педаґоґ Мария Шанта, Школа подаровала пенєж хтори школяре и заняти назберали на Новoрочним вашаре цо орґанизовани концом прешлого року и чий ше приход дарує за актуални гуманитарни потреби.

По одлуки Школярского парламенту, тогорочна помоц уплацена Ґайдошовей же би и Школа дала доприношенє у акциї хтора за тоту особу порушана нє лєм у Коцуре, алє и ширше.

(Опатрене 81 раз, нєшка 81)