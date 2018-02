Два днї пошвецени забивачки и продуктом з меса

ШИД – На соботу и нєдзелю, 10. и 11. фебруара, будзе отримана традицийна 21. по шоре туристично-привредна манифестация „Сримска забивачка и колбасияда”, хтора почнє на соботу на 11 годзин опрез Спортского центру, а такой потим будзе отримане змаганє у швидким фаластованю швинї.

Потим буду змаганя хто випродукує найлєпшу швижу колбасу и хто найшвидше поє упражени колбаси.

Єдна од змагательних дисциплинох и хто ма найлєпши сухи (осушени) колбаси, а побиднїки у шицких змаганьох буду преглашени на шветочней вечери внєдзелю вечар у Словацким доме.

