РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 12 годзин у Доме култури Руски Керестур будзе схадзка Орґанизацийного одбору 50. Драмского мемориялу „Петра Ризнича Дядї”.

На Дньовим шоре схадзки утвердзованє активносцох и розпатранє орґанизацийних питаньох на пририхтованю тогорочного ювилейного 50. Драмского мемориялу „Петра Ризнича Дядї”.

(Опатрене 40 раз, нєшка 40)