Авдиция за нових членох хору

НОВИ САД – Мишани хор Гармония у подполно новим виданю и з новима програмами, з дириґентку проф. Сузани Грос Маркович, орґанизує авдицию за приєм нових членох шпивачох.

Авдиция ше отрима у Новим Садзе, у просторийох Руского културного центру (РКЦ), на адреси Йована Суботича число 8, у шлїдуюцих терминох: пондзелок 19. фебруара, вовторок 20. фебруара, стреду 21. фебруара и штварток 22. фебруара, каждого з тих дньох од 19 по 20 годзин.

За авдицию ше мож приявиц до РКЦ на телефон 062416640, або на мейл адресу дириґентки: suzana.grosmark@yahoo.com.

Зоз РКЦ поволую шицких цо любя шпиванє, друженє и путованя най приду на авдицию же би шпивали у хору.

– Маме вельо идеї, интересантну програму, и рижнородни проєкти, лєм нам требаю шпиваче, а єдине условиє добра дзека и позитивна енерґия – поручую зоз РКЦ.

