Стретню ше представнїки Покраїнского секретарияту и компанийох зоз Чешскей

НОВИ САД – Представнїки Покраїнского секретарияту за привреду и туризем и привредней делеґациї Моравско-Шлезкей реґиї зоз Чешскей Републики нєшка на 18 годзин у Покраїнскей влади отримаю схадзку, зоз цильом унапредзеня медзиреґионалного привредного сотруднїцтва.

Госцох зоз Моравско-Шлезкого краю приму заменїк покраїнского секретара за привреду и туризем мр Павле Почуч и помоцнїки секретара за обласц привреди и туризма Бранислав Бандич и мр Серґей Тамаш.

На чолє чешскей привредней делеґациї директорка Реґионалней привредней комори Моравско-Шлезкей реґиї, Натали Шитаванцова (Natálie Šitavancová).

На схадзки буду и представнїки Привредней комори Войводини, Войводина метал кластер (ВМЦ) и Европскей мрежи поднїмательства.

Циль стретнуца винаходзенє модела и нових можлївосцох привредного повязованя АП Войводини и Моравско-Шлезкей реґиї, зоз окремним фокусом на металски сектор.

