У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Шесте тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о покраїнскей потримовки медийом на язикох националних меншинох, о унапредзованю демоґрафскей и популацийней политики, на чим вєдно робя и держава и национални совити, як и о меншинских виданьох и тарґовищу.

У рубрики „Нашо места” тексти: о балох по наших местох, планох ЯКП „Руском” з Руского Керестура за 2018. рок, медзи иншим и о змоцнєню капацитетох жридла водоводу; о роботи Совита Месней заєднїци Дюрдьов и акциї добродзечного даваня креви, хтору орґанизовали члени коцурского Добродзечного огньогасного дружтва.

На бокох рубрики „Економия” тексти о продукциї малинох у наших местох и скупштини Здруженя паприґарох „Капсикум анум”.

На бокох рубрики „Култура и просвита” интервю зоз др Юлияном Рамачом, редактором нового Словнїка руского народного язика, тексти о пририхтованю трох драмских представох у Керестуре и дзецинскей представи у Дюрдьове, хтори буду виведзени на тогорочним 50. Драмским мемориялу „Патра Ризнича Дядї” и о схадзки Орґанизацийного одбору Фестивала „Червена ружа” на хторей порушана инициятивa за нову концепцию тогорочного фестивала.

На бокох рубрики „Духовни живот” тексти о пошвецаню обисцох и о успишней роботнї волонтерох Центра за слуханє „Нїтка”, хтори роби при Каритасу.

На бокох рубрики „Людзе роки живот” розгварка зоз: Оросовима, Душицу и Михалом – Лацийом зоз Руского Керестура и фамелиї Мудрого, Светлану и Мирославом зоз Дюрдьова, як и 4. предлуженє фельтона o Драмским мемориялу вочи предстояцому 50. ювилею.

У тим чишлє новинох у рубрики „Руске слово у швеце” идзе 7. предлуженє о Горнїци и Закарпатю, о етнїчней ґрупи Лемкох.

На бокох рубрики „Спорт” тексти о 23. жимских Олимпийних бавискох, о пририхтованьох Фодбалского клуба „Русин” и обуки за нєплївачох у Вербаше, хтора ше традицийно орґанизує у Центру за физичну културу за шицких школярох другей класи основней школи, як и Штреляцким клубу „Вербас” и найлєпших спортистох у Општини Шид.

