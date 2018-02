НОВИ САД – Пре епидемию ґрипи, Бал РКЦ ше одказує, сообщела директорка Руского културного центру у Новим Садзе Наташа Макаї Мудрох.

Отримованє Бала РКЦ було заказане за 10. фебруар, а шицки информациї у вязи зоз одказованьом бала мож достац на телефон 062 41 66 40.

