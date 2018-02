Пририхтованя за нови медий „Рутенрадио”

НОВИ САД – На Скупштини Здруженя гражданох „Ruthenradio” порушана инициятива за формованє „Рутенрадия”, котри обєдинї шицки програми по руски, котри ше випродукую у радио студийох у Войводини и будзе трансловани на интернету и на жемней фреквенциї.

Схадзку, хтора отримана штварток, 7. фебруара, у Заводзе за културу войводянских Руснацох, водзел предсидатель Скупштини Славко Рац, як представнїк Националного совиту Руснацох.

На схадзки була присутна векшина представнїкох шицких штирох сновательох „Рутенрадия”, котри правни особи, а то попри Националного совиту, Новинарска асоцияция Руснацох, Радио „Мария” и Аґробизнис инкубатор (дакедишнї власнїк Радия „Руски Керестур”).

Предсидатель Скупштини Славко Рац потвердзел идею, возпоставену ище од снованя Здруженя гражданох „Рутенрадио” 2012. року, же би тот нови медий на єдней фреквенциї требал обєдинїц шицки програми по руски, котри ше випродукую у радио студийох у Войводини, а окреме же би покрил локални уровень информованя по руски, котри у велїх местох после приватизациї, ослабени.

Наглашене же тот радио будзе реализовац и свою окремну програму по проєктох, окреме на тих цо на конкурсох предвидзени за медиї националних заєднїцох.

Новинар Яким Винаї на тей схадзки вибрани за одвичательну особу Здруженя гражданох „Рутенрадия” и представел елаборат, студию нєобходних крочайох, за порушованє того медия.

Заключене же би ше почало зоз конкретну реализацию реґистрованя „Рутенрадия”, як медия, у Аґеницї за припредни реґистри и у шицких републичних целох, од котрих нєобходно достац дозволу за емитованє.

