Ище вельо нєсиґурносци за ювилейни Мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера отриманей схадзки Орґанизацийного одбору ювилейного – 50. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, констатоване же ище вельо того цо плановане нє цалком сиґурне, насампредз пре финансиї на хтори у тей часци рока нє мож сиґурно раховац.

Як присутних членох Одбору поинформовал його предсидатель Йоаким Рац, число представох на Мемориялє прето ище вше цалком нєутвердзене, а у цеку догварки о госцованю представи з иножемства, зоз Словацкей и професийней зоз Сербского народного театру.

За тераз сиґурне же буду виведзени 5 представи за старших на руским язику, од чого два з Керестура, єдна з Драмского студия Арт, а друга РНТ „Дядя”, єдна представа Руского културного центру з Нового Саду, и представа зоз руского дружтва у Петровцох (Горватска), а сиґурне и участвованє єдней представи з општини Кула. Можлїви ище два представи, о котрих ше тиж догваря.

Сиґурне же на 50. Мемориялу буду виведзени аж 7 представи за дзеци, цо векше число як ше обчековало. Гварене же ше три представи за дзеци пририхтує у Коцуре и по єдна у Керестуре, Кули, Дюрдьове и Шидзе.

Пре нєсиґурни финансиї, планована пригодна публикация з нагоди ювилею Меморияла, нє годна буц готова по саме отримованє, хторе будзе од 16. по 25. марец, алє орґанизатор дава усиловносци же би вона гоч як була реализована.

На схадзки Орґанизацийни одбор утвердзел и цену уходнїцох, та за старших то будзе 100 динари, док комплет уходнїцох за шицки дзецински представи 200 динари.

Було бешеди и о других провадзацих змистох Мемориялу, як цо вистава и видео ретроспектива потерашнїх мемориялох хтори ше пририхтую. Одбор похвалєл же у „Руским слове” уж виходзи фельтон пошвецени 50. Мемориялу, а свойо доприношенє його промоциї пририхтую и руски редакциї Радия и ТВ Войводини як и кулска КУ-медиа.

Шлїдуюца схадзка Одбору з новима информациями заказана за 22. фебруар на 12 годзин у Хорскей сали орґанизатора Мемориялу, керестурского Дому култури.

