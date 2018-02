ЖАБЕЛЬ – Општинска народна библиотекa „Велько Петрович” за своїх членох орґанизує безплатни курс нємецкого язика и обуку за ґеронтоґаздинї, у сотруднїцтве зоз Домом за душевно хори oсоби у Чурогу.

Заинтересовани за ученє нємецкого язика, або обуку за ґеронтоґаздинї, можу ше приявиц по 6. марец на маил адресу onbveljkopetrovic@gmail.com або особнє у оддзелєню библиотеки у каждим месце у општини Жабель.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)