Дзецински ансамбл рихта представу „Планета Норим”

ДЮРДЬОВ – Ансамбл Дзецинскей драмскей секциї КУД „Тарас Шевченко” закончує пририхтованє представи „Планета Норим” по тексту Мирона Канюха, хтору режира Яким Чапко.

У представи о окремней любови медзи дзецми и родичами, хтора прешвечлїва аж и у случайох кед ше нє складаю, ґлумя школяре дюрдьовскей основней школи: Желяна Такач, Иван Хромиш, Мария Горняк, Єлена Мудри, Елеонора Винаї, Дария Такач, Лука Кухар и Борис Хромиш.

Проби ше отримую у сали Дружтва, а премиєра представи будзе 25. фебруара, пред одход на наступ на Меморялу у Руским Керестуре.

