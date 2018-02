У нєдзельовим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину на 20 годзин, будзе емитовани прилог o пририхтованю представи у Руским културним центре у Новим Садзе за ювилейни, 50. Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї”.

Потим ушлїдзи прилоги о потреби платаня драгох у Дюрдьове и о стану зоз осипками у нашей жеми и як тоту хороту треба лїчиц.

Шлїдза прилоги о манифестациї „Сримска забивачка и колбасияда”, хтора ше того року по 11-раз отримує у Шидзе и о сходу заградкарох хтори того тижня отримани у Конгресним центру „Мастер” Новосадского сайма.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

