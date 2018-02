Мож ше приявиц за паломнїцтво до Лурду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия св. оца Миколая з Руского Керестура после длугшого часу орґанизує паломнїцтво до Лурду од 27. априла по 4. май. Паломнїцтво ше орґанизує за вирнїкох зоз шицких наших парохийох.

Три днї паломнїки препровадза у Лурду, а попри тим планована нащива Падови и Верони, Каркасону и Авиньону и Милану.

Цена паломнїцтва 350 еври, а шицки заинтересовани треба же би ше приявели цо скорей пре орґанизацию. До цени ураховани превоз, три ноцованя у Лурду и по єдно у местох Сан Бартоломео и Аква Терме.

Приявиц ше мож на парохиї св. оца Миколая на телефонске число 025/703-836, лєбо при Иванови Гардийови на имейл hardi.ivan@gmail.com або на 063/88-96-467.

