По юлиянским календаре нєшка Три святителє, по григориянским почина Вельки пост

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У парохийох нашого Апостолского еґзархату, хтори ше притримую юлиянского календара, нєшка швето Три святителє, а у парохиї у Руским Керестуре, хтора ше ровна по григориянским, нєшка початок Велького посту.

Швето Три святителє запровадзене у 11. вику преславює трох святительох зоз перших викох християнства, хтори мали окремни чесноти и богословске знанє, а то Василий Вельки уплївни теолоґ и владика, зачатнїк монашества у восточней Церкви, Григорий Богослов, царгородски епископ и теолоґ, и Йоан Златоусти найпознатши казательник у историї Церкви, вельки подвижнїк и реформатор.

Вельки пост за вирних период духовного преглїбйованя през рижни одреканя – од єдзеня, рижних задовольствох, од свадзбох и явних вешельох, а и интензивованя духовного живота. Нєшкайши дзень и строги пост у єдзеню, стредами и пиятками ше посци побило – без меса.

У Вельким посце стредами и пиятками у Катедралней церкви на 17 годзин буду ше служиц и специфични, за тот период, Служби Божо преждеосвящених дарох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)