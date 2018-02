ВЕРБАС – З потримовку РЕС фондациї у Вербаше почал з роботу секретерият Мрежа добрей енерґиї, а циль його роботи зменшац трошки за енерґию и зменшац заґадзеня хтори пошлїдок трошеня и продукциї енерґиї.

Услуги того секретерияту буду доступни шицким гражданом општини Вербас и то през совитованє власнїкох шицких обєктох за биванє, же би зменшали свойо трошки за енерґию, звекшали комфор биваня и зменшали здравствени ризики.

Мрежа добрей енерґиї поволує шицких заинтересованих гражданох же би нащивели тот секретерият, у улїчки Маршала Тита бб, Тарґовински центер Базар, дзе їм дипломовани инжинєре Никола Вуйович и Желько Зечевич даю безплатни совит за унапредзенє енерґетскей ефикасносци.

