КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” зоз Коцура вчера, 11. фебруара на домашнїм терену одбавела перше пририхтуюце змаганє за ярню часц сезони у Подручней лиґи Суботица процив екипи „Червинка“ зоз истоменого места.

Екипа „Червинка“ єден зоз кандидатох за перше место у Подрученй лиґи Зомбор.

Искра победзела зоз резултатом 2:0, а ґоли дали Предраґ Перович и Зоран Сердар.

Шлїдуюце змаганє „Искра“ одбави на штварток, тиж у Коцуре процив екипи „БСК“ зоз Бачкого Брестовца.

