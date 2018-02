КОЦУР – Всоботу, 10. фебруара у Коцуре закончена дзевятнїца Лурдескей Мариї.. Дзевятенцу ше почало модлїц 2. фебруара у церковней сали нашей грекокатолїцкей церкви.

Як и каждого року, так и того, церковна сала кажди вечар була полна вирних котри ше приходзели модлїц Лурдескей Мариї.

