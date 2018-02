Кирбай у каплїци Лурдескей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У каплїци Лурдескей Мариї шестрох Служебнїцох на Капущаним шоре, всоботу 10. фебруара преславени кирбай тей каплїци. Того дня були три Служби Божо, вельо вирних и кирбайски одпуст.

Служби Божо були на 8, 10 и 17 годзин, а служели их священїки госци о. Мартин Дретвич, францискан з Винковцох, парохове з Бачинцох о. Дарко Рац, з Кули о. Дамян Кича и з Вербасу о. Алексий Гудак як и домашнї парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта.

Наказовали священїки госци, а казанї були пригодни швету Лурдескей Мариї, и молитви Ружанцу, як и молитви за души у митарстве. По Службох служени и Молебени до Богородици, пред Службами вирни вєдно модлєли Ружанєц – молитву пацеркох, а велї вирни вихасновали и нагоду за св. Споведз.

