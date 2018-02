РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка остатнї викладаня за паприґарох у рамикох тогорочней Жимскей паприґарскей школи, котру орґанизує рускокерестурске Здруженє паприґарох ,,Капсикум анум”.

Свойо продукти и искуства у польоприреди представя компаниї ,,Zeleni hit”, ,,Syngenta” и ,,Belchim crop protection” шицки з Београду.

Понеже прешлого тижня презентацию нє отримала ,,ОТП” банка, парастом буду представени кредити котри вони понукаю.

Презентация почина на 17 годзин у ресторану ,,Червена ружа”, а можу присуствовац шицки заинтересовани, без огляду чи су члени Здруженя.

