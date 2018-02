Активни Церковни одбор Катедралней церкви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Церковни одбор Катедралней церкви тих дньох активни коло розчисцованя желєнїдла та вчера прирезани висушени туї опрез церковней порти, а прешлого тижня закончене орезованє конарох на древох коло водицовей драги.

Вчера коло церковней порти попилєни седем туї хтори ше висушели у древоряду туйох коло дражки, а одборцом помогол майстор Яким Папуґа зоз своїма роботнїками. Остало ище машински вибрац коренї древох, а по словох предсидателя Церковного одбору Михайла Рамача, место висушених древох буду посадзени нови.

Церковни одбор прешлого тижня анґажовал спомнуту екипу Якима Папуґи, хтора орезала конари на сибирских брестох хтори посадзени вонконцом драги до Марийового святилїща Водици.

(Опатрене 111 раз, нєшка 111)