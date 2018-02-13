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Активни Церковни одбор Катедралней церкви

автор маф 13. фебруар 2018
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РУСКИ КЕРЕСТУР – Церковни одбор Катедралней церкви тих дньох активни коло розчисцованя желєнїдла та вчера прирезани висушени туї опрез церковней порти, а прешлого тижня закончене орезованє конарох на древох коло водицовей драги.

Вчера коло церковней порти попилєни седем туї хтори ше висушели у древоряду туйох коло дражки, а одборцом помогол майстор Яким Папуґа зоз своїма роботнїками. Остало ище машински вибрац коренї древох, а по словох предсидателя Церковного одбору Михайла Рамача, место висушених древох буду посадзени нови.

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Церковни одбор прешлого тижня анґажовал спомнуту екипу Якима Папуґи, хтора орезала конари на сибирских брестох хтори посадзени вонконцом драги до Марийового святилїща Водици.

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