РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Дринґацки обегованя коньох буду 8. юлия, а пре збиванє терминох, нє у рамикох Дньох керестурскей паприґи, гварене на Скупштини Конїцкого клубу (КК) „Русин” всоботу 10. фебруара, у ресторану Лонґов, на хторей поднєшени звити о прешлорочней роботи и плани за тот рок.

Звити поднєсол предсидатель КК Желько Папуґа и визначел же влонї длугорочно ришени проблем парцелох коло гиподрому, хтори од општини достати на безплатне хаснованє. Конїцки клуб и влонї участвовал у рижних манифестацийох, як и знїманю двох ТВ емисийох, а успишнє орґанизовал и свою манифестацию Дринґацки ревиялни обегованя, хтори були у рамикох Дньох керестурскей паприґи. Як наглашел предсидатель Папуґа, гоч того року муша самостойно орґанизовац обегованя, порихтани су участвовац у шветочним дефилеу, а сотруднїцтво з тоту валалску манифестацию жадаю предлужиц и у наступних рокох.

Єдна з перших активносцох у тим року будзе садзенє древкох коло гиподрому, хтору ше окончи у сотруднїцтве зоз валалским Здруженьом рибарох „Коляк”, хтори помогнє у набавяню саднїцох.

Папуґа подзековал и привитал велїх пристуних представительох валаскей власци и числених здруженьох з хторима Клуб сотрудзує, як и госцох з Пачиру, Орому, своїх 40 членох з валалу и околних местох.

