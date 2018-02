Преглашенє найлєпших винох на дзень Святого Трифуна

ШИД – Од нєдзелї по стреду 14. фебруара у Беркасове тирва традицийна Туристично-привредна манифестция 23. „Сримска винияда”, а побиднїки буду преглашени на стреду кед швето защитнїка винїцарох и вина Святого Трифуна.

Прикладнїки билих и червених винох за змаганє мож придац по стреду по 12 годзин, а вино буду оценьовац професор др Слободан Йович и енолоґ Слободан Шапоня.

Побиднїки по катеґорийох буду преглашени на шветочней вечери у Беркасове у ресторану „Далас Ґ&З“ од 19 годзин.

