БИКИЧ – На соботу у Доме култури будзе отримани традицийни 23. по шоре бал у орґанизациї КПД „Иван Котляревски”.

За госцох будзе порихтана богата вечера и томбола, а за забаву будзе задлужени Микс бенд зоз Руского Керестура.

Бал почнє на 19 годзин, а уходнїца кошта 1.000 динари по соби.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)