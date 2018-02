Нєшка 7. схадзка Управного одбору Заводу

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох нєшка од 15 годзин отрима ше 7. схадзка Управного одбору.

На дньовим шоре схадзки, хтору закал предсидатель Управного одбору Миломир Шайтош, вецей точки хтори од важносци за роботу и функционованє тей Установи

После прилапйованя записнїка зоз претходней схадзки, шлїдза прилапйованє програми роботи за 2018. рок и финансийного плана за 2018. рок.

Члени Управного одбору буду розпатрац и одлучовац и о финансийним звиту за 2017. рок и Одлуки о розподзельованю добитку, як и о Звиту о оконченим попису маєтку и обовязкох.

Будзе розпатрени конкурс и критериюми за финансованє порядней дїялносци КУД-ох и евалуована централна програма тогорочного Националного швета Руснацох у Суботици.

