Похована наставнїца керестурскей Школи у пензиї Амалия Гарди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера на керестурским теметове похована Амалия Гарди длугорочна наставнїца биолоґиї у Основней школи „Петро Кузмяк”, дзе препровадзела свой роботни вик, а була активна и у валалских здруженьох „Желєни персцень” и „Байка”. Амалия Гарди ше после краткей, алє чежкей хороти, упокоєла всоботу, 10. фебруара.

Народзена є як Гардийова 17. септембра 1947. року у Руским Кестуре, дзе закончела основну школу, а штредньошколске образованє у Ґимназиї у Суботици и Србобрану док Висшу педаґоґийну школу, напрям биолоґиї закончела у Зренянину.

Цали роботни вик, од 1973. року, препровадзела у керестурскей Школи дзе велї роки викладала биолоґию, потим даскельо роки робела у рахунководстве, же би ше знова врацела до настави, одкаль пошла и до пензиї 2005. року.

Попри настави наставнїца Амалка вельо робела на полєшованю школи у рамикох школскей секциї Горякох, вєдно з наставнїком Славком Папом, а з колеґинями Марию Бодвайову и Ирину Варґову, вредно ше анґажовала на вельким проєкту ожелєньованя и украшованя двох школских будинкох, од учальньох, голох по двори, за цо єден рок Школа достала першу награду од Покраїнского секретарияту за очуванє животного штредку.

З тоту екипу и школярами посадзели познати лєшик на концу валала, дзе роками було красне место за школски и вилєти шицких валалчанох. Свойо еколоґийне анґажованє предлужела и у валалским Еколоґийним руху „Желєни персцень”, дзе скоро 20 роки була активни член, єден час и член Управного одбору, член його секциї Квецаркох, а з колеґом Папом провадзела ожелєньованє гиподрому.

Гардийова остатнї 5-6 роки постала членїца и Здруженя женох „Байка” дзе була єдна з найактивнєйших, вше з новима идеями, а окреме ше визначела у правеню гекланих писанкох и сувенирох у чим свойо знанє преношела и другим.

И ту ше указала єй прикмета доброго педаґоґа, а при велїх ґенерацийох керестурских школярох останє запаметана як добра наставнїца. Гардийова виховала и двойо дзеци, а син Иван активни и у рускей заєднїци.

