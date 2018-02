Отримане змаганє у вецей дисциплинох

ШИД – На манифестациї 21. „Сримска забивачка и колбасияда”, всоботу и внєдзелю, отримани вецей змаганя. У дисциплини швидкого фаластованя швинї од трох екипох хтори ше змагали, екипа „Митин млїн“ зоз Шиду освоєла перше место, з резултатом од пейц минути и 38 секунди.

У змаганю хто швидше поє пражени колбаси, було осем змагательох, а победзел Божидар Ковачевич з Биєлїни, хтори поєдол пол кили колбаси за два минути и 16 секунди.

У продукциї швижей колбаси змагали ше 16 екипи, а перше место освоєла екипа под назву „Златна шайба“ зоз Самобору зоз Републики Горватскей.

Тиж отримане и змаганє за найлєпши сухи колбаси и од 26 колбасох за найлєпшу преглашена колбаса Момчила Лемаича зоз Шиду.

На Манифестациї було и штанди дзе ше предавало колбаси, шкварки и други месово продукти, а манифестация закончена внєдзелю вечар зоз шветочну вечеру, на хторей госцох забавял оркестер „Зоруле“.

