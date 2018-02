РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски Каритас и того року орґанизує акцию дзелєня огриви особом хтори у чежким материялним стану. Єдна часц подзелєна соботу, а акция ше предлужи тих дньох.

Средства за огриву обезпечела Месна заєднїца з Фонду за социялни даваня месного самодoприносу, а тота гуманитарна акция, у сотруднїцтве з парохийним Каритасом, ше орґанизує уж вецей роки. Помоц того року достаню 38 фамелиї.

