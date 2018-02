Нєшка схадзка Совиту за национални меншини

БЕОҐРАД – Нєшка, 14. фебруара, з початком на 14 годзин у будинку Влади Републики Сербиї почнє схадзка Совиту за национални меншини, котру зволала його предсидателька и предсидателька Влади Ана Брнабич.

Схадзка почнє з уводним словом Ани Брнабич, а Бранко Ружич министер у Влади и заменїк предсидателя Совиту представи Предклад приоритетних обласцох финансованя за 2018. рок з Буджетного фонду за национални меншини.

Информациї о Нарису закона о националних совитох националних меншинох винєше Иван Бошняк, державни секретар у Министерству державней управи и локалней самоуправи и предсидатель Роботней ґрупи за пририхтованє нарису, вименкох и дополнєньох закону.

Сузана Паунович, о. д. директора Канцелариї за людски и меншински права, представи Штварти и Пияти звит о запровадзованю Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох.

Схадзка ше закончи з дискусию и розпатраньом одвитох достатих з ресорних орґанох на коментари националних совитох на Штварти звит о запровадзованю Акцийного плану.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)