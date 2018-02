БИКИЧ ДОЛ – На штварток 15. фебруара, на швето Стретениє Господнє, у Бикич Долу будзе отримане стретнуце вирних зоз Бачинцох, Беркасова, Шиду и домашнїх з Бикичу.

Стретнуце почнє на 16 годзин з Молебеном у церкви Успения Пресвятей Богородици у Бикичу, а потим вирни предлужа з друженьом у Пасторалним центре.

Таки способ стретнуцох вирних будзе познєйше предлужени и у Бачинцох, Беркасове и Шидзе.

