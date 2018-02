КУЛА – На соботу, 17. фебруара у Кули будзе отримана порядна Рочна скупштина Руского Културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник”.

На Скупштини будзе поднєшени финансийни звит и звит о активносцох у прешлим року, а буду представени и плани за тот рок.

Скупштина будзе на 18 годзин у простойох РКУД, а на схадзку поволани шицки члени и симпатизере Дружтва.

