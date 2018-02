Паприґаре були на науково-фаховим сходзе у Новим Садзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени рускокерестурского Здруженя паприґарох „Капсикум анум” всоботу 10. фебруара були на дзеветнастим по шоре науково-фаховим сходзе „Сучасна продукция желєняви”, котри ше орґанизує на инициятиву заградкарох.

Орґанизаторе совитованя Войводянске дружтво заградкарох (ВДЗ), Одбор за валал Сербскей академиї наукох и уметносцох (САНУ) и Конґресни Мастер центер Новосадского сайму.

У голу Мастер центру новосадскоо сайму були виложени числени штанди на котрих хемийни хижи, осиґуруюци дружтва, компаниї котри предаваю репроматериял за продукцию, одкупйоваче и дзепоєдни парасти представели свойо продукти. Здруженє паприґарох з Керестура того року нє мало свой штанд.

Науково викладаня и совитованя були у Велькей сали, викладали числени аґрономи и фаховци, а повага була пошвецена преважно на климатски пременки котри провадзени з екстремно високима температурами и можлївосцами їх зменшованя з помоцу пресцераня слами и шена. Попри тим, фаховци спозорйовали на експанзию чкодлївцох як цо то трипси и рошлїнски уши котри преноша шицки хороти, а як найопаснєйши були видзелєни нєвилїчиви вируси.

Циль отримованя такого сходу бул же би ше унапредзело заградкарску продукцию з правилним вибором найпродуктивнєйших сортох и гибридох желєняви, а же би ше з адекватним благочасовим залїваньом и запровадзованьом мирох защити зачувало заградкарски култури од хоротох, чкодлївцох и коровча.

Спред орґанизатора викладал проф. др Жарко Илин, предсидатель ВДЗ, а присуствовал и академик Драґан Шкорич, предсидатель Одбору за валал САНУ.

Здруженє паприґарох „Капсикум анум” будзе орґанизовац, за тераз ище два едукативни екскурзиї, на поволанку директора Польопривредней фаховей служби зоз Зомбора Владимира Сабадоша нащивя оглядни поля у Каравукове, а друга будзе до Аґромаркету.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)