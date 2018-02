РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 12 годзин у Хорскей сали Дому култури отрима ше схадзка Програмного одору Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

На дньовим шоре утвердзованє програмох манифестацийох 57. Фестивала „Червена ружа” и розпатранє орґанизацийних и технїчних активносцох на його пририхтованю.

(Опатрене 27 раз, нєшка 27)