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Школске змаганє у шаху

автор злк 15. фебруар 2018
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КОЦУР – На Школским змаганю у шаху у коцурскей Основней школи „Братство єдинство”, вовторок 13. фебруара, участвовали вкупно 25-еро школяре од пиятей по осму класу, та школяре каждей ґенерациї бавели медзисобно.

Бавело ше у хлопскей и женскей конкуренциї, а найлєпши пецеро зоз каждей ґенерациї ше пласовали на Општнске змаганє котре будзе отримане у Вербаше 3. и 4. марца.

01 - Kocur - 20180213_3Школске змаганє у шаху отримане у просторийох шаховского клуба „Омладинєц”, а змаганє провадзели координатор за школски шах Општини Вербас Александар Бабич и предсидатель Шаховского союзу Вербас Томислав Навратил.

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