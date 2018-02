КОЦУР – На Школским змаганю у шаху у коцурскей Основней школи „Братство єдинство”, вовторок 13. фебруара, участвовали вкупно 25-еро школяре од пиятей по осму класу, та школяре каждей ґенерациї бавели медзисобно.

Бавело ше у хлопскей и женскей конкуренциї, а найлєпши пецеро зоз каждей ґенерациї ше пласовали на Општнске змаганє котре будзе отримане у Вербаше 3. и 4. марца.

Школске змаганє у шаху отримане у просторийох шаховского клуба „Омладинєц”, а змаганє провадзели координатор за школски шах Општини Вербас Александар Бабич и предсидатель Шаховского союзу Вербас Томислав Навратил.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)