Гуманитарна манифестация „Зоз шерцом за дзеци”

ДЮРДЬОВ – З нагоди 15. фебруара, Шветового дня дзецох хорих од карциному, Општина Жабель у сотруднїцтве з Националним здруженьом родичох дзецох хорих од карциному „НУРДОР” вчера у Основней школи „Йован Йованович Змай” орґанизовала Манифестацию „Зоз шерцом за дзеци”.

Отримани гуманитарни концерт и вашар на котрим позберани пенєж будзе прешлїдзени спомнутому Здруженю.

Програму отворела представителька Општини Жабель, Нерима Шовлянски, членїца Општинскей ради задлужена за културу, котра подзековала шицким учашнїком и присутним же ше уключели до тей гуманей акциї.

У мено Здруженя „НУРДОР”, подзекованя за учасц у орґанизациї додзелєни предсидательови Општини Жабель Чедомирови Божичови, Предшколскей установи „Дзецинство” зоз Жаблю и ОШ „Йован Йованович Змай”, у чиїх просторийох отримана програма.

На концерту участвовали члени КУД „Бранислав Нушич”, ґлумецки состав „Еци пеци” зоз Чурогу, як и кловни котри забавяли присутних. У вашарскей часци младши возрости ОШ и дзеци зоз валаскей ПУ предавали бависка и рижни предмети хтори направели.

