Схадзка Комисиї за информованє Червеного крижу Войводини

НОВИ САД – Червени криж Войводини, хтори облапя 45 локални орґанизациї у Войводини, у прешлим року мал числени активносци, а з вельким закладаньом членох и волонтерох предлужи ше и у тим року, гварене вчера на схадзка Комисиї за информованє тей орґанизациї.

После розпатраня, члени спомнутей Комисиї прилапели Звит о роботи Червеного крижа Войводини за 2017. рок, як и План роботи за 2018. рок, а окремни акцент положени на роботу з младима и волонтерами и на нови обставини кед у питаню миґрантска популация хтора пребува на подручу Войводини.

Комисия предложела же би ше интензивнєйше медийно провадзело роботу Червеного крижа Войводини, як и же би ше активносци вецей презентовало прейґ дружтвених мрежох, хтори при младих вше популарнєйши.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)